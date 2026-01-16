In un contesto di crescenti tensioni politiche, Eva Vlaardingerbroek denuncia il bando imposto dal governo Starmer e le restrizioni alla libertà di espressione in Inghilterra. L’attivista evidenzia come temi come immigrazione, sicurezza e controllo statale stiano trasformando le democrazie europee, sollevando preoccupazioni sulla tutela dei diritti fondamentali e sulla libertà di opinione.

È la solita Europa: tutta chiacchiere e distintivo mentre agricoltori e pescatori rischiano il fallimento. Si riducono le flotte, i carciofi vengono lasciati marcire in campo perché il prezzo è troppo basso, i mandarini del Nord Africa hanno scalzato dai banchi dei mercati i nostri. Così tornano le proteste dei trattori che da oggi al 20 paralizzeranno l’Europa e l’Italia. Ma domani Ursula von der Leyen incurante di tutto ciò e in spregio al Parlamento europeo va in Paraguay a firmare l’accordo di libero scambio con il Mercosur. La firma non significa nulla: è l’Eurocamera che deve ratificare, ma la presidente della Commissione sta provando a forzare i regolamenti per evitare che l’assemblea si pronunci. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Tivù Verità | La sinistra inglese fa entrare gli stupratori ma mette al bando Eva Vlaardingerbroek

