Da febbraio su Infinity The Perfect Pitch prima serie tv sulle startup | presentazione a Confindustria

Lunedì 2 febbraio, alle ore 15, nella Sala Pininfarina di Confindustria, in viale dell’Astronomia 30, sarà presentata “The Perfect Pitch”, la prima serie TV dedicata alle startup, disponibile da febbraio 2026 su Mediaset Infinity. La serie racconta il percorso di crescita delle startup selezionate da RetImpresa, in collaborazione con il Consolato d’Italia a Detroit, nell’ambito del concorso Rock per l’Open Innovation, offrendo uno spaccato sui nuovi modelli di sviluppo imprenditoriale e sull’internazionalizzazione del Made in Italy. I saluti istituzionali e l’intervento del vice ministro Cirielli.🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

