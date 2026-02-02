Farmaceutica | Testo unico online il digital talk con i protagonisti della riforma

La riforma della legislazione farmaceutica entra in una fase decisiva. Oggi, online, i protagonisti del settore si sono confrontati sul nuovo Testo unico che potrebbe cambiare le regole del mercato. Al centro della discussione ci sono le sfide e le opportunità per le aziende e i professionisti del settore. La discussione si è svolta in modo diretto, senza fronzoli, dando voce a chi lavora ogni giorno nel campo farmaceutico.

Roma, 2 feb. (Adnkronos Salute) - La riforma della legislazione farmaceutica entra in una fase decisiva. E' pronta la bozza del disegno di legge che delega il Governo ad adottare, entro il 2026, uno o più decreti legislativi per arrivare a un Testo unico capace di garantire maggiore chiarezza normativa, miglior accesso alle cure e sostenibilità del sistema. Il percorso della riforma è al centro del digital talk 'Verso la nuova legislazione farmaceutica. Un confronto tra istituzioni, industria e cittadini', promosso da Adnkronos in collaborazione con Egualia. L'appuntamento ha riunito i principali protagonisti del cambiamento: Marcello Gemmato, sottosegretario alla Salute e promotore del disegno di legge; Stefano Collatina, presidente di Egualia; Ugo Cappellacci, presidente della XII Commissione Affari sociali della Camera dei deputati, e Anna Lisa Mandorino, segretaria generale di Cittadinanzattiva. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Farmaceutica: Testo unico, online il digital talk con i protagonisti della riforma Approfondimenti su Farmaceutica Riforma Farmaceutica, Gesualdo (Fism): "Ddl Testo unico grande occasione, adesso o mai più" Il Parlamento si appresta ad affrontare il dibattito sul Ddl Testo unico della farmaceutica, un’occasione storica per rinnovare e rafforzare il settore. Il Cni: Serve la riforma del Testo Unico dell’Edilizia Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Farmaceutica Riforma Argomenti discussi: Maratona per il Testo Unico sulla farmaceutica: via libera dalle Regioni; Testo unico legislazione farmaceutica. La delega torna a Palazzo Chigi per una modifica concordata con le Regioni; Testo unico, istituzioni, industria e cittadini a confronto sulla riforma; Testo unico farmaceutica, via libera del Consiglio dei ministri alla delega per il riordino del settore. Testo unico legislazione farmaceutica. La delega torna a Palazzo Chigi per una modifica concordata con le RegioniAtteso oggi il via libera definitivo al disegno di legge delega. Rispetto al testo già approvato lo scorso dicembre in CdM, un'aggiunta per rafforzare il ruolo della Conferenza Unificata sulla ... quotidianosanita.it Riforma della Legislazione Farmaceutica: Approvazione del Nuovo Testo Unico e Implicazioni per il SettoreUna significativa riforma della legislazione farmaceutica si prepara a prendere forma con l'approvazione del Testo Unico. tuobenessere.it Riuscirà il Testo Unico sulla legislazione farmaceutica a riformare davvero il settore Eliminare il payback, facilitare e rendere precoce l’accesso ai farmaci, riconoscerne il valore (e quindi il prezzo) basandosi su valutazioni Hta e non sui tetti di spesa storica - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.