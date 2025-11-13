San Giorgio Il viaggio di un santo cavaliere dall’Oriente a Genova in mostra a Palazzo Reale
San Giorgio protagonista a Palazzo Reale con la mostra “San Giorgio. Il viaggio di un santo cavaliere dall’Oriente a Genova”, in programma a Palazzo Reale - Teatro del Falcone dal 31 ottobre 2025 al 1° marzo 2026. La mostra, a cura di Alessandra Guerrini, Luca Leoncini, Anna Manzitti e Gianluca. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
