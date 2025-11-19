Da domenica al 6 gennaio parte una doppia esposizione: “Segni in viaggio. Sulle tracce di don Luciano. I grandi Maestri della grafica d’arte italiana in Città. Lodi, 1996-2025“ a cura di Gianmaria Bellocchio e “Ospiti a Palazzo. Alberto Piazza. San Pietro, San Girolamo e san Paolo“. L’inaugurazione per entrambe è fissata per domenica alle 10,30. Segni in viaggio è una mostra dedicata alla Grafica d’Arte e celebra il trentennale dell’Associazione Monsignor Quartieri. Un percorso artistico ispirato a un preciso gesto di don Luciano Quartieri: quello del donare ogni anno ad amici e collaboratori, in occasione del Natale, un foglio inciso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Segni in viaggio, Ospiti a Palazzo. I tesori svelati in due mostre