Morciano bilancio ok ma è la maggioranza è divisa e il sindaco Ciotti valuta di fare un passo indietro
Approvato l’assestamento di bilancio, ma il futuro politico di Morciano e del suo sindaco resta incerto dopo l’uscita di scena di quattro consiglieri di maggioranza, dovuta a polemiche interne. Nell’ultima seduta l’ente ha comunque confermato la solidità dei propri conti, nonostante l’aumento generalizzato dei costi che negli ultimi mesi ha messo sotto pressione i bilanci di tutti i Comuni. Nel corso della seduta però, il sindaco Ciotti ha puntato i riflettori sulla crisi politica che sta attraversando la maggioranza. Un terremoto che mette in discussione l’intero equilibrio amministrativo e ha spinto il primo cittadino a valutare le dimissioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
