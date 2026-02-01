Rapina in casa di noto avvocato moglie sequestrata e minacciata con una spranga

Una rapina si è verificata ieri sera nell’abitazione dell’avvocato Piero Melani Graverini ad Arezzo. I ladri sono entrati in casa e hanno sequestrato la moglie dell’avvocato, minacciandola con una spranga per ottenere ciò che volevano. La vittima si è barricata in casa e ha chiamato subito le forze dell’ordine, che sono intervenute poco dopo. La polizia sta indagando per identificare i responsabili.

(Adnkronos) – Rapina ad Arezzo nell’abitazione dell’avvocato Piero Melani Graverini, noto professionista che pochi giorni fa aveva rinunciato alla candidatura a sindaco per la coalizione di centrodestra. Sabato 31 gennaio, intorno alle ore 18.30, due o tre banditi hanno fatto irruzione nell’abitazione del noto legale e hanno sequestrato la moglie, minacciandola con una spranga di ferro. Secondo la polizia, la donna stava per uscire quando ha notato movimenti sospetti e ha iniziato a urlare. Il fratello, che abita al piano superiore, è intervenuto: i ladri hanno cercato di bloccarlo, ma lui è riuscito a chiudersi in casa e a chiamare la polizia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Rapina in casa di noto avvocato, moglie sequestrata e minacciata con una spranga Approfondimenti su Arezzo Rapina Rapina violenta nella villa del noto avvocato di Arezzo: donna minacciata con una spranga di ferro Una donna è stata minacciata con una spranga di ferro durante una rapina violenta nella villa di un noto avvocato di Arezzo. Rapina in un’abitazione ad Arezzo: donna sequestrata e minacciata con una spranga Una donna è stata sequestrata e minacciata con una spranga durante una rapina in un’abitazione ad Arezzo. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Arezzo Rapina Argomenti discussi: Rapina in casa con puntata una pistola: portati via 10mila euro e ori di famiglia; Ladri fanno irruzione in casa mentre dormono: coppia di imprenditori rapinata a Molfetta; Rapina a mano armata in abitazione: coniugi segregati in casa liberati da vigilante; Rapina in casa ai danni di un'anziana: 27enne raggiunto da un'ordinanza di arresti domiciliari. Ladri entrano in casa, sequestrano e minacciano una donna con una spranga: tentata rapina ad ArezzoTentata rapina ad Arezzo, dove dei ladri si sono introdotti in un'abitazione nella serata di sabato 31 gennaio ... fanpage.it Rapina in casa ad Arezzo, donna sequestrata e minacciata con una sprangaRapina in casa ad Arezzo nella serata di ieri, intorno alle 18.30, nell’abitazione di Piero Melani Graverini, noto avvocato aretino. I banditi hanno sequestrato la moglie, minacciandola con una ... gonews.it Rapina in casa ad Arezzo, una donna sequestrata e minacciata con spranga. Presa di mira l'abitazione di un noto avvocato aretino. I ladri sono fuggiti #ANSA x.com LATINA - Tabaccaio aggredito e rapinato sotto casa: colpito alla testa. Altra aggressione con rapina nel garage di un noto centro commerciale a Latina. Paura nella serata di sabato 31 gennaio a Latina, dove un tabaccaio di circa sessant’anni è stato aggredito - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.