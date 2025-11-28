Sinner numero uno del ranking | scavalcato Alcaraz ribaltone nel tennis

Sembrava tutto deciso dopo le ATP Finals, ma Jannik Sinner invece ha scavalcato improvvisamente Carlos Alcaraz: ora è lui il numero uno del mondo. Jannik Sinner ha chiuso la sua stagione con l’immagine nitida di un dominatore che non ha lasciato spazio all’incertezza. A ventiquattro anni, dopo un autunno vissuto tra Vienna, Parigi e Torino, l’altoatesino sembrava destinato a concludere l’annata da numero due del mondo, penalizzato più dalla squalifica di tre mesi per la vicenda Clostebol che dal rendimento in campo. È stato però un dettaglio aritmetico, non un giudizio tecnico. Perché sul piano del gioco e dell’autorità, Sinner ha attraversato questo finale di stagione come un atleta superiore, l’unico realmente capace di imporre un tennis che unisce pulizia meccanica, coraggio tattico e una continuità che oggi nessuno riesce a replicare. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

