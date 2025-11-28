Sinner numero uno del ranking | scavalcato Alcaraz ribaltone nel tennis

Glieroidelcalcio.com | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sembrava tutto deciso dopo le ATP Finals, ma Jannik Sinner invece ha scavalcato improvvisamente Carlos Alcaraz: ora è lui il numero uno del mondo. Jannik Sinner ha chiuso la sua stagione con l’immagine nitida di un dominatore che non ha lasciato spazio all’incertezza. A ventiquattro anni, dopo un autunno vissuto tra Vienna, Parigi e Torino, l’altoatesino sembrava destinato a concludere l’annata da numero due del mondo, penalizzato più dalla squalifica di tre mesi per la vicenda Clostebol che dal rendimento in campo. È stato però un dettaglio aritmetico, non un giudizio tecnico. Perché sul piano del gioco e dell’autorità, Sinner ha attraversato questo finale di stagione come un atleta superiore, l’unico realmente capace di imporre un tennis che unisce pulizia meccanica, coraggio tattico e una continuità che oggi nessuno riesce a replicare. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

sinner numero uno del ranking scavalcato alcaraz ribaltone nel tennis

© Glieroidelcalcio.com - Sinner numero uno del ranking: scavalcato Alcaraz, ribaltone nel tennis

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

sinner numero ranking scavalcatoClassifica ATP, Alcaraz scavalca Sinner e torna in vetta: Torino decisiva per il numero 1. Bene Berrettini - Alcaraz controsorpassa Sinner in vetta alla classifica ATP, ora Carlos e Jannik si giocano il numero 1 di fine anno alle ATP Finals. Si legge su sport.virgilio.it

sinner numero ranking scavalcatoSinner a Parigi vince il trofeo disegnato da un italiano: cosa rappresenta l’albero - Jannik si è laureato campione nell'ultimo Masters 1000 stagionale e ha alzato al cielo un premio che porta la firma di un suo connazionale ... Segnala corrieredellosport.it

sinner numero ranking scavalcatoCosì Sinner torna numero uno, c’è già la data: pronto il sorpasso ad Alcaraz - Ci sono tutte le condizioni per un nuovo sorpasso ad Alcaraz ... tennisfever.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Sinner Numero Ranking Scavalcato