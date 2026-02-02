Tempo di pensare al futuro Iscrizioni a scuola la guida per non sbagliare

Le famiglie di Pistoia sono in fibrillazione. Mancano pochi giorni per iscrivere i figli al prossimo anno scolastico. Molte si affidano a una guida per non sbagliare le scelte. La scadenza si avvicina e le domande aumentano. Chi ancora non si è deciso, ora deve fare in fretta.

Pistoia, 2 febbraio 2026 – Sono giorni decisivi per centinaia di famiglie pistoiesi: resta poco tempo per procedere alle iscrizioni al nuovo anno scolastico, un passaggio fondamentale per gli alunni che da settembre affronteranno un nuovo ciclo di studi. Dalla primaria alle scuole medie, fino alle superiori, il momento della scelta è arrivato e il Ministero dell'Istruzione ricorda che le procedure saranno gestite esclusivamente online. Per presentare la domanda è necessario accedere alla piattaforma ministeriale Unica – Iscrizioni online, tramite credenziali Spid, Cie o eIDAS. Una volta effettuato l'accesso, i genitori possono selezionare l'istituto desiderato, consultare l'offerta formativa e compilare i moduli digitali.

