Iscrizioni scuola 2026 27 su Unica dal 13 gennaio Come compilare la domanda tra dati alunno famiglia e scuola | la GUIDA MIM

Dal 13 gennaio sono aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 2026/27 su Unica, la piattaforma del Ministero dell’Istruzione. La guida MIM spiega come compilare correttamente la domanda, inserendo i dati dell’alunno, della famiglia e della scuola desiderata. Questa procedura riguarda le iscrizioni al primo anno di scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado, oltre alle istituzioni formative accreditate.

Anche per l'anno scolastico 20262027, le iscrizioni al primo anno della scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado e delle istituzioni formative accreditate si effettuano online tramite la piattaforma Unica del Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Iscrizioni alla scuola dell’infanzia 2026/27: la mancata regolarizzazione vaccinale comporta l’esclusione - L’iscrizione alla scuola dell’infanzia è subordinata all’assolvimento degli obblighi vaccinali, come previsto dall’articolo 3-bis del decreto-legge n. orizzontescuola.it

Iscrizioni scuola 2026/27, non ha la priorità chi invia prima la domanda: FAQ del Ministero - Spesso le famiglie infatti si affrettano a trasmettere l’istanza, nella convinzione ... tecnicadellascuola.it

: dal 13 gennaio al 14 febbraio aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 2026/2027 per tutte le classi iniziali della scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado statale https://www.anciliguria.it/newsbox/scuola-dal-13- - facebook.com facebook

