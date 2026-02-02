Teatro Storchi di Modena torna il concerto dedicato alla cittadinanza con la Banda Cittadina Andrea Ferri

Questa sera il Teatro Storchi di Modena ospita di nuovo il concerto della Banda Cittadina Andrea Ferri. L’evento, ormai appuntamento fisso, vede la banda esibirsi davanti ai cittadini, offrendo un momento di musica e convivialità. La serata si svolge nel rispetto delle tradizioni e richiama un pubblico affezionato che attendeva da tempo questa occasione.

La Banda Cittadina Andrea Ferri sarà protagonista dell’ormai tradizionale "Concerto alla cittadinanza di Modena". L’appuntamento, che ha il patrocinio del Comune di Modena, è a ingresso libero e si terrà sabato 7 Febbraio presso il Teatro Storchi di Modena.Sul palco si esibiranno, assieme alla Banda cittadina, anche le corali Evaristo Pancaldi Beata Vergine Assunta di Modena e Schola Cantorum di Bazzano. Con loro, come soliste, la soprano Annalisa Ferrarini e Patty Valle. Il concerto sarà diretto da Andrea Pedrazzi, Marco Montorsi, Simone Guaitoli, Manuela Borghi e Pasquale Reale. All’iniziativa partecipano anche gli studenti e le studentesse del liceo musicale Sigonio di Modena.🔗 Leggi su Modenatoday.it

