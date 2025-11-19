concerto di natale della banda cittadina al teatro moderno

Non può essere Natale senza musica e senza il Concerto di Natale della Banda della Città di Grosseto che si terrà domenica 30 novembre alle 17 nel teatro Moderno. L’iniziativa, ormai divenuta un appuntamento consolidato per la comunità grossetana è un momento di condivisione e partecipazione in vista delle festività. La direzione musicale sarà affidata al maestro Francesco Fantacci, che guiderà la Banda attraverso un programma pensato per valorizzare sia il repertorio natalizio sia alcune tra le composizioni più caratteristiche. "E’ una grande opportunità per la Banda e per la cittadinanza –dice l’assessore Luca Agresti – il concerto sarà gratuito anche quest’anno, ma saranno fondamentali le prenotazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

