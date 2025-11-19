Concerto di Natale della banda cittadina al teatro Moderno

Lanazione.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non può essere Natale senza musica e senza il Concerto di Natale della Banda della Città di Grosseto che si terrà domenica 30 novembre alle 17 nel teatro Moderno. L’iniziativa, ormai divenuta un appuntamento consolidato per la comunità grossetana è un momento di condivisione e partecipazione in vista delle festività. La direzione musicale sarà affidata al maestro Francesco Fantacci, che guiderà la Banda attraverso un programma pensato per valorizzare sia il repertorio natalizio sia alcune tra le composizioni più caratteristiche. "E’ una grande opportunità per la Banda e per la cittadinanza –dice l’assessore Luca Agresti – il concerto sarà gratuito anche quest’anno, ma saranno fondamentali le prenotazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

concerto di natale della banda cittadina al teatro moderno

© Lanazione.it - Concerto di Natale della banda cittadina al teatro Moderno

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

concerto natale banda cittadinaAuguri in musica con il concerto di Natale della banda: appuntamento al Teatro Moderno - ] ... Da ilgiunco.net

concerto natale banda cittadinaTorna il concerto gratuito di Natale della Filarmonica: appuntamento al Teatro Moderno - La Filarmonica Città di Grosseto protagonista del concerto di Natale 2025 al Teatro Moderno di Grosseto. Segnala grossetonotizie.com

Concerto di Natale - La Banda Cittadina di Gazzaniga organizza il tradizionale Concerto di Natale, che si terrà il 25 dicembre alle 21 presso il Salone delle Scuole Elementari. Segnala ecodibergamo.it

Cerca Video su questo argomento: Concerto Natale Banda Cittadina