Taxi a due piazze di R Cooney

Sabato 7 febbraio il Teatro Angioino di Mola di Bari si prepara a ricevere ancora una volta la Compagnia Gadavè di Bari. La compagnia porterà in scena “Taxi a due piazze”, uno spettacolo inserito nella XXV stagione di prosa 202526, curata da Francesco Capotorto con il patrocinio del Comune di Mola. L’appuntamento è alle 21, e il pubblico potrà assistere a una rappresentazione che promette di coinvolgere e divertire.

La Compagnia Teatro d'Oggi presenta, per la XXV STAGIONE di PROSA 202526 che si tiene presso il Teatro Angioino di Mola di Bari, con la Direzione Artistica di Francesco Capotorto, e il Patrocinio del Comune di Mola di Bari Sabato 7 Febbraio 2026 la Compagnia Gadavè ( Bari) in "Taxi a due piazze" di Ray Cooney, regia Nicola Valenzano Con Daniele Ciavarella, Annamaria Vivacqua, Ugo Maurino, Tiziana Gerbino, Mauro Milano, Giambattista De LucaLa travolgente commedia brillante, nata dall'ironica penna del commediografo Ray Cooney, è ambientata a Bari. Nicola Lorusso è un tassista sposato con Anna Lorusso e residente in Piazza Garibaldi.

