Riforma taxi e NCC Pastorella Azione | In Lombardia due pesi e due misure Serve riforma

In Lombardia, i taxi e gli NCC continuano a essere trattati in modo diverso. Pastorella di Azione denuncia che i secondi vengono penalizzati dalla normativa regionale, e non solo. La regione, sotto la guida della Lega, applica due pesi e due misure, creando disparità tra le due categorie. La richiesta di riforma diventa sempre più forte, mentre le differenze rimangono evidenti.

L'On. Pastorella: "Regione Lega penalizza gli NCC come i decreti Salvini". Benzoni: "Occasione mancata, si tutela solo una parte degli operatori". Lavelli: "Serve liberalizzare l'offerta di trasporto" "Ancora una volta notiamo da parte di Regione Lombardia, non a caso in una regione guidata dalla Lega, due pesi e due misure nel trattamento di taxi e NCC, in cui i secondi vengono penalizzati dalla normativa lombarda tanto quanto dai decreti del ministro Salvini. Non ci sorprende che la Lega si ostini a difendere a spada tratta i tassisti, tanto che anche nella maggioranza di governo vediamo un forte contrasto con Forza Italia, che ragionevolmente vuole rivedere la normativa del trasporto pubblico non di linea", dichiara l'On.🔗 Leggi su Leccotoday.it

Approfondimenti su Regione Lombardia

NCC Italia esprime soddisfazione per l’avvio della riforma del trasporto pubblico non di linea, considerandolo un passo importante per modernizzare il settore.

Ncc Italia accoglie con favore l’avvio dell’iter di riforma del trasporto pubblico non di linea, considerandolo un passo fondamentale per aggiornare e modernizzare il settore.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Regione Lombardia

Argomenti discussi: M5s: Sugli Ncc competenza alle Regioni e tassametro fiscale per i taxi; Trasporti, nuova legge nel mirino. Gli Ncc contro la riforma regionale: Più sanzioni e costi. Ma solo per noi; Ncc Italia: ok all’iter di riforma dei mezzi non di linea, dannose le minacce sullo sciopero dei taxi; Nuovo regolamento Taxi e Ncc, Fiumicino cambia passo: più servizi, tariffe e tutele per cittadini e turisti.

Governo Italiano, Taxi e Ncc: come saranno le nuove regoleGli ultimi sviluppi, con l'incontro del Governo e le sigle sindacali per rivedere la riforma dei taxi ed NCC in Italia dal 2026 ... missionline.it

Nuovo regolamento taxi ed NCC, Caroccia: Svolta per la mobilità di FiumicinoIl nuovo regolamento introduce strumenti innovativi per ridurre le attese e migliorare l’offerta, come la possibilità di attivare turnazioni aggiuntive, seconde guide e licenze temporanee o stagionali ... ilfaroonline.it

Prima di tutto vorrei complimentarmi con i Colleghi che ieri hanno rappresentato il settore taxi in Commissione Trasporti alla Camera dei Deputati, dove cominciavano le audizioni per l’avvio dei lavori sulle due proposte di riforma del trasporto pubblico non di li - facebook.com facebook

#ConfartigianatoTaxi in audizione in Commissione Trasporti alla Camera sull’indagine conoscitiva sul trasporto pubblico locale non di linea: “Per #Tpl non di linea serve riforma organica. Taxi divengano insostituibili in mobilità pubblica”. x.com