Tarantino eletto presidente della Provincia Poli Bortone tradita da una fronda interna

Fabio Tarantino è stato ufficialmente eletto presidente della Provincia di Lecce. Con il 49% dei voti, il candidato del centrosinistra ha ottenuto la vittoria, sconfiggendo le altre liste in corsa. La sua elezione arriva dopo settimane di campagna elettorale agguerrita, con i sostenitori che già si preparano a seguire da vicino il suo mandato. Nel frattempo, Poli Bortone ha subito una battuta d’arresto, tradita da una fronda interna che ha indebolito il suo gruppo e ha contribuito alla sconfitta.

Ribaltato il pronostico della vigilia. Il candidato del centrosinistra ha avuto dalla sua 658 preferenze che gli hanno garantito un margine finale di 6.779 voti ponderati, alla sua avversaria mancano voti considerati blindati LECCE – Fabio Tarantino è il nuovo presidente della Provincia di Lecce. Secondo i dati ufficiali il candidato del centrosinistra ha avuto 49.474 voti ponderati contro i 42.695 di Adriana Poli Bortone, in campo per il centrodestra. Si tratta di un risultato che ribalta il pronostico della vigilia e che, evidentemente, lascerà degli strascichi nello schieramento sconfitto nelle urne.

