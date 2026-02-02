Tarantino eletto presidente della Provincia Poli Bortone resta indietro

Fabio Tarantino è stato eletto presidente della Provincia di Lecce. Con il 49% dei voti, il candidato del centrosinistra ha conquistato il risultato più alto, battendo Poli Bortone che si è fermata sotto. La vittoria di Tarantino arriva dopo una campagna serrata e ora si aspetta di vedere come cambieranno le cose in provincia.

Ribaltato il pronostico della vigilia grazie anche a un’affluenza da record. Il candidato del centrosinistra ha avuto dalla sua 658 preferenze che gli hanno garantito un margine finale di 6.779 voti ponderati LECCE – Fabio Tarantino è il nuovo presidente della Provincia di Lecce. Secondo i dati ufficiali il candidato del centrosinistra ha avuto 49.474 voti ponderati contro i 42.695 di Adriana Poli Bortone, in campo per il centrodestra. Si tratta di un risultato che ribalta il pronostico della vigilia e che, evidentemente, lascerà degli strascichi nello schieramento sconfitto nelle urne. Il primo a dirlo è stato Domenico De Santis, segretario regionale del Pd che, dopo essersi congratulato con il vincitore, ha aggiunto: “Questa elezione evidenzia inoltre che c’è un problema nella città di Lecce perché sono mancati 7 voti alla sindaca Poli Bortone: è chiaro che ormai non ci sono più numeri per governare.🔗 Leggi su Lecceprima.it

Questa mattina è stato ufficializzato Fabio Tarantino come nuovo presidente della Provincia di Lecce.

Sono in corso le operazioni di spoglio delle schede per le elezioni provinciali di Lecce.

