Tarantino eletto presidente della Provincia Poli Bortone resta indietro
Fabio Tarantino è stato eletto presidente della Provincia di Lecce. Con il 49% dei voti, il candidato del centrosinistra ha conquistato il risultato più alto, battendo Poli Bortone che si è fermata sotto. La vittoria di Tarantino arriva dopo una campagna serrata e ora si aspetta di vedere come cambieranno le cose in provincia.
Ribaltato il pronostico della vigilia grazie anche a un’affluenza da record. Il candidato del centrosinistra ha avuto dalla sua 658 preferenze che gli hanno garantito un margine finale di 6.779 voti ponderati LECCE – Fabio Tarantino è il nuovo presidente della Provincia di Lecce. Secondo i dati ufficiali il candidato del centrosinistra ha avuto 49.474 voti ponderati contro i 42.695 di Adriana Poli Bortone, in campo per il centrodestra. Si tratta di un risultato che ribalta il pronostico della vigilia e che, evidentemente, lascerà degli strascichi nello schieramento sconfitto nelle urne. Il primo a dirlo è stato Domenico De Santis, segretario regionale del Pd che, dopo essersi congratulato con il vincitore, ha aggiunto: “Questa elezione evidenzia inoltre che c’è un problema nella città di Lecce perché sono mancati 7 voti alla sindaca Poli Bortone: è chiaro che ormai non ci sono più numeri per governare.🔗 Leggi su Lecceprima.it
Approfondimenti su Lecce Provincia
Provincia Lecce: il nuovo presidente è Fabio Tarantino, Poli Bortone battuta a sorpresa
Questa mattina è stato ufficializzato Fabio Tarantino come nuovo presidente della Provincia di Lecce.
Risultati Elezioni Provincia Lecce: spoglio in corso e voti ponderati Tarantino-Poli Bortone
Sono in corso le operazioni di spoglio delle schede per le elezioni provinciali di Lecce.
Ultime notizie su Lecce Provincia
Argomenti discussi: Tarantino eletto presidente della Provincia, Poli Bortone resta indietro - LeccePrima; Fabio Tarantino è il nuovo presidente della Provincia di Lecce; Provincia Lecce: il nuovo presidente è Fabio Tarantino, Poli Bortone battuta a sorpresa; Fabio Tarantino confermato presidente della Provincia di Lecce.
Fabio Tarantino è il nuovo presidente della Provincia di LecceSindaco di Martano, sostenuto dal centrosinistra e dal Movimento 5 Stelle, ha superato dopo un testa a testa la candidata del centrodestra Adriana Poli Bortone, sindaco di Lecce ... lagazzettadelmezzogiorno.it
Franchi tiratori e schede bianche: il centrodestra si ritrova spaccato in provinciaLa vittoria di Tarantino apre ora una fase nuova per la Provincia di Lecce e impone una riflessione profonda all’interno del centrodestra, chiamato a fare i conti con divisioni interne emerse in modo ... leccesette.it
Sindaco di Martano, sostenuto dal centrosinistra e dal Movimento 5 Stelle, ha superato dopo un testa a testa la candidata del centrodestra Adriana Poli Bortone, sindaco di Lecce - facebook.com facebook
Provincia di Lecce, in 1.200 alle urne: la sfida Poli Bortone-Tarantino x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.