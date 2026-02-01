Questa mattina è stato ufficializzato Fabio Tarantino come nuovo presidente della Provincia di Lecce. Tarantino, attuale sindaco di Martano e già presidente facente funzione, ha battuto a sorpresa Poli Bortone. La nomina arriva dopo settimane di tensioni e incontri tra i vari candidati. Ora il nuovo incarico lo mette alla guida di un ente importante per il territorio, con l’obiettivo di affrontare le prossime sfide amministrative.

È Fabio Tarantino, sindaco di Martano e presidente facente funzione, il nuovo presidente della Provincia di Lecce. L’elezione arriva al termine dello scrutinio delle consultazioni provinciali di secondo livello e sancisce il passaggio di testimone dopo le dimissioni di Stefano Minerva, che lo scorso autunno aveva lasciato l’incarico per candidarsi alle elezioni regionali di novembre 2025. Tarantino, candidato del centrosinistra con il sostegno del Movimento 5 Stelle, ha avuto la meglio nel confronto con Adriana Poli Bortone, sindaco di Lecce e candidato del centrodestra, sostenuto anche da Io Sud, Udc, Puglia Popolare e Nuovo Psi. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Provincia Lecce: il nuovo presidente è Fabio Tarantino, Poli Bortone battuta a sorpresa

Approfondimenti su Lecce Provincia

Sono in corso le operazioni di spoglio delle schede per le elezioni provinciali di Lecce.

Le urne sono chiuse a Palazzo dei Celestini.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Lecce Provincia

Argomenti discussi: L’Italia delle donne: prorogata al 31 gennaio 2026 la scadenza per le candidature; Regina tra due mari. Lecce antica e nuova e il suo territorio; Architettura e innovazione: seminario dell'Oappc Lecce su nuove tecnologie - LeccePrima; Rischio Radon: approvato il nuovo piano d’azione della Regione Puglia.

Fabio Tarantino è il nuovo presidente della Provincia di LecceSindaco di Martano, sostenuto dal centrosinistra e dal Movimento 5 Stelle, ha superato dopo un testa a testa la candidata del centrodestra Adriana Poli Bortone, sindaco di Lecce ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Franchi tiratori e schede bianche: il centrodestra si ritrova spaccato in provinciaLa vittoria di Tarantino apre ora una fase nuova per la Provincia di Lecce e impone una riflessione profonda all’interno del centrodestra, chiamato a fare i conti con divisioni interne emerse in modo ... leccesette.it

Provincia di Lecce, in 1.200 alle urne: la sfida Poli Bortone-Tarantino x.com

Il Questore della Provincia di Lecce ha emesso due D.A.SPO. a carico di un 33enne e di un 29enne, entrambi residenti a Scorrano , a seguito dei fatti avvenuti lo scorso 23 novembre, in occasione della partita “Lorenzo Mariano Scorrano-Calcio Cutrofiano A. - facebook.com facebook