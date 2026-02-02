tangenziale salerno maxi tamponamento tra sei vetture

Un maxi tamponamento si è verificato nel tardo pomeriggio sulla tangenziale di Salerno, coinvolgendo sei vetture. Le auto si sono scontrate tra loro mentre percorrevano la corsia in direzione nord. Al momento non ci sono ancora dettagli sulle cause dell’incidente, ma la strada è stata bloccata per le operazioni di soccorso e i rilievi. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, che stanno lavorando per chiarire quanto accaduto. Nessuna informazione sulle condizioni dei conducenti coinvolti.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un maxi tamponamento per cause che ancora non sono state verificate ha coinvolto, nel tardo pomeriggio di oggi, sei autovetture mentre le stesse transitavano sulla tangenziale di Salerno in direzione nord. Il tamponamento è avvenuto nei pressi dello svincolo di Mariconda, a pochi metri di distanza dall'uscita, circostanza che è stata favorevole per aiutare Polizia stradale, Anas e Carabinieri a gestire la paralisi della viabilità, in un orario, quello della chiusura degli uffici in cui la tangenziale è particolarmente trafficata. Gli automobilisti infatti sono stati autorizzati a percorrere un piccolo tratto della tangenziale in senso contrario per poter liberare la carreggiata e consentire ai mezzi dei vigili del fuoco di intervenire e rimuovere le automobili.

