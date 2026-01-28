Maltempo in Calabria Montuoro | La Regione pronta ad assistere i territori colpiti con le prime risorse

Il maltempo continua a colpire la Calabria, causando danni e disagi. La Regione si prepara a intervenire con le prime risorse per aiutare le zone più colpite. Il governatore Montuoro ha dichiarato che lo stato di emergenza è stato un passo importante, subito riconosciuto dal governo nazionale. Ora si aspetta che arrivino i primi aiuti per le comunità in difficoltà.

Lunedì il Consiglio dei ministri discuterà lo stato di emergenza per il maltempo al Sud, con l’obiettivo di allocare le prime risorse necessarie agli interventi di ricostruzione.

La Regione Calabria avvia un nuovo supporto ai Comuni, con l’impiego di 180 esperti del Ministero e 45 della Regione stessa.

