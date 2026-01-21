Assoesercenti chiede misure di sostegno per gli imprenditori colpiti dal maltempo
Assoesercenti ha richiesto interventi di sostegno per le imprese della Sicilia orientale danneggiate dal ciclone mediterraneo Harry, che tra il 20 e il 21 gennaio ha causato ingenti danni alle attività commerciali della zona. La richiesta mira a favorire la ripresa economica e a sostenere gli imprenditori colpiti dall’evento atmosferico, che ha avuto effetti significativi sul tessuto imprenditoriale locale.
Assoesercenti lancia l’allarme sui gravi danni subiti dalle imprese della Sicilia orientale a seguito del ciclone mediterraneo Harry, che tra il 20 e il 21 gennaio ha colpito con violenza eccezionale la fascia costiera dell’Isola. Mareggiate straordinarie, vento e precipitazioni intense hanno.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Maltempo, Corsaro (Anci): "Sostegno urgente ai Comuni colpiti dalla tempesta Harry"Il maltempo causato dalla tempesta Harry ha provocato danni significativi ai territori siciliani.
