Assoesercenti chiede misure di sostegno per gli imprenditori colpiti dal maltempo

Assoesercenti ha richiesto interventi di sostegno per le imprese della Sicilia orientale danneggiate dal ciclone mediterraneo Harry, che tra il 20 e il 21 gennaio ha causato ingenti danni alle attività commerciali della zona. La richiesta mira a favorire la ripresa economica e a sostenere gli imprenditori colpiti dall’evento atmosferico, che ha avuto effetti significativi sul tessuto imprenditoriale locale.

