Taccola | Mancato solo il gol Bonuccelli | Risultato giusto

Questa mattina, l’allenatore Mirko Taccola ha commentato la partita, ammettendo che i suoi hanno sfiorato il gol più volte, ma alla fine hanno trovato solo il rammarico. “Mancato solo il gol”, ha detto, sottolineando come sia stato un episodio sfiorato più volte, anche se il risultato finale non premia la squadra. Dall’altra parte, Bonuccelli ha commentato con poche parole, definendo il risultato “giusto” dopo le occasioni mancate e i tentativi falliti di sbloccare il punteggio. La partita si è conclusa così,

Il primo a parlare è mister Mirko Taccola. "Credo che vedersi annullare quattro reti in un quarto d'ora sia un record. Abbiamo fatto una prestazione importante, disputando novanta minuti arrembanti ed il rammarico è solo per il risultato che non ci gratifica. Continuiamo il nostro percorso. E' un girone complicato, basta vedere anche i risultati di oggi (ieri nda). Dobbiamo continuare a non abbassare la guardia e rimanere concentrati perché dietro fanno punti. E' fondamentale proseguire a fornire prestazioni come questa, sotto al profilo tecnico e fisico. E' mancato un briciolo di magia per poter vincere ma queste sono gare strane, dove puoi anche rischiare di perdere.

