Rrahmani | Dobbiamo essere più veloci è mancato solo il gol
Amir Rrahmani ha commentato il pareggio contro il Parma, sottolineando l'importanza di aumentare la velocità di gioco. Il difensore azzurro ha evidenziato come, nonostante le buone prestazioni, sia mancato il gol per ottenere i tre punti. Le sue parole riflettono l’obiettivo di migliorare l’efficacia offensiva e rafforzare la fase difensiva, in vista delle prossime partite.
Le parole del difensore azzurro dopo il pareggio col Parma. Amir Rrahmani, difensore azzurro, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa, dopo il pareggio contro . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
Leggi anche: Xabi Alonso: «Non possiamo aggrapparci solo ai gol di Mbappé, dobbiamo essere più costanti»
Leggi anche: F1, Max Verstappen: “Dobbiamo migliorare, essere veloci qui non è scontato”
Rrahmani: «Il gol annullato a McTominay? L’abbiamo visto tutti, rispettiamo le regole però devono essere uguali per tutti in futuro» - Parma: analizza il pareggio, il gol annullato e la necessità di migliorare velocità, concretezza e qualità. ilnapolista.it
Rrahmani in conferenza: "Gol annullato? Rispettiamo le regole, ma devono essere uguali per tutti..." - 0, il difensore azzurro Amir Rrahmani è intervenuto in conferenza stampa dallo Stadio Diego Armando Maradona. tuttonapoli.net
Rrahmani: “Quarto clean sheet? Siamo una squadra solida, dobbiamo continuare così” - Il Napoli riparte dall’Olimpico con una certezza sempre più evidente: la solidità. cronachedellacampania.it
RRAHMANI IN ESCLUSIVA A RADIO CRC: "Napoli - Parma domani dobbiamo entrare in campo con la testa giusta" facebook
Criscitiello: “Se Rocchi ci dice che il pestone non sempre è da valutare come rigore, mi spiegate come fa un arbitro ad interpretare questa cosa in modo diverso Per me l'intervento di Rrahmani su Mkhitaryan non è mai rigore, perchè è un episodio che può de x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.