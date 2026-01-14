Rrahmani | Dobbiamo essere più veloci è mancato solo il gol

Amir Rrahmani ha commentato il pareggio contro il Parma, sottolineando l'importanza di aumentare la velocità di gioco. Il difensore azzurro ha evidenziato come, nonostante le buone prestazioni, sia mancato il gol per ottenere i tre punti. Le sue parole riflettono l’obiettivo di migliorare l’efficacia offensiva e rafforzare la fase difensiva, in vista delle prossime partite.

Rrahmani in conferenza: "Gol annullato? Rispettiamo le regole, ma devono essere uguali per tutti..."

Rrahmani: "Quarto clean sheet? Siamo una squadra solida, dobbiamo continuare così"

RRAHMANI IN ESCLUSIVA A RADIO CRC: "Napoli - Parma domani dobbiamo entrare in campo con la testa giusta"

Criscitiello: "Se Rocchi ci dice che il pestone non sempre è da valutare come rigore, mi spiegate come fa un arbitro ad interpretare questa cosa in modo diverso Per me l'intervento di Rrahmani su Mkhitaryan non è mai rigore, perchè è un episodio che può de

