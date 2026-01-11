Ravenna Rrapaj | Ci è mancato solo il gol difficile trovare lo spazio giusto
Il Ravenna ha disputato una buona partita, dimostrando solidità e determinazione in campo. Rrapaj ha commentato:
"Abbiamo disputato una buona gara. Per quasi 90’ c’è stata una squadra in campo, il Ravenna, cui è mancato solo il gol". Nonostante lo 0-0, Paolino Rrapaj, capitano ed ex di turno, ha avuto parole positive e incoraggianti per il proprio Ravenna e per la prestazione fornita dalla squadra giallorossa. L’esterno di Forlimpopoli ha quindi spiegato il derby dalla prospettiva ravennate: "Il nostro approccio alla gara è stato ‘importante’. Avremmo potuto fare gol subito. Quella di Tenkorang è stata infatti una grande occasione. Poi ci siamo costruiti altre situazioni che, nell’ultimo passaggio, avremmo potuto sfruttare meglio". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
