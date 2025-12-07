Portici Suamy Rispoli è stata ritrovata e sta bene | la 16enne era scomparsa dopo essere uscita da scuola

La giovane è stata rintracciata dai carabinieri a Napoli ed ora tornerà nella casa famiglia dove era ospite. A lanciare l'allarme era stata la mamma di Suamy a cui è stata sospesa la potestà genitoriale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

