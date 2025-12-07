Portici ritrovata la 16enne scomparsa dopo l' uscita da scuola Sta bene

Tg24.sky.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo alcuni giorni di ansia, nei quali non si avevano più notizie di una ragazza di 16 anni, scomparsa da Portici, in provincia di Napoli, è arrivato il lieto fine. La giovane è stata ritrovata dai carabinieri e sta bene. A lanciare l'allarme, dopo che la era scomparsa una volta uscita da scuola, era stata la madre con un post apparso sui social. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

portici ritrovata la 16enne scomparsa dopo l uscita da scuola sta bene

© Tg24.sky.it - Portici, ritrovata la 16enne scomparsa dopo l'uscita da scuola. Sta bene

