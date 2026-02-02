La festa di San Ciro a Grottaglie ha attirato circa 30mila persone in due giorni di celebrazioni. La tradizionale Foc’ra 2026 ha registrato un record di partecipanti, con una folla che si è radunata tra il 30 e il 31 gennaio per onorare il compatrono della città. La manifestazione si è confermata come uno degli appuntamenti più sentiti e partecipati dell’anno.

Tarantini Time Quotidiano Nella due giorni di celebrazioni per il compatrono di Grottaglie San Ciro, il 30 e 31 gennaio, circa 30mila persone si sono radunate attorno alla Fo’cra 2026 dei record. Cittadini, pellegrini, famiglie, turisti, giunti da più parti della Puglia e del Meridione d’Italia, si sono dati appuntamento nella grande area di via Pasolini (zona 167bis) della città del Tarantino, dove la sera dell’ultimo venerdì di gennaio è stata accesa la fiamma che ha alimentato il cuore dei festeggiamenti. L’edizione record La Fo’cra di Grottaglie è una grande installazione di legna realizzata con fascine di ulivo e tralci di vite offerti dai fedeli come gesto devozionale. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Successo di 30mila spettatori per la Foc’ra di San Ciro

La notte a Grottaglie è stata animata dalla tradizionale foc'ra di San Ciro.

Grottaglie si appresta a ospitare una Foc'ra di San Ciro, un evento tradizionale di grande importanza per la comunità locale.

Festa di San Ciro a Grottaglie, circa 30mila persone attorno al falò tra i più grandi d'Europa

La Foc'ra di San Ciro: l'edizione 2026 con due giorni intensi tra fede, comunità e spettacolo. La città di Grottaglie ha celebrato il Santo medico con una festa che conferma la sua forza identitaria e che richiama visitatori da tutta la Puglia.