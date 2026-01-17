Grottaglie si appresta a ospitare una Foc’ra di San Ciro, un evento tradizionale di grande importanza per la comunità locale. Quest’anno, la celebrazione si distingue per la costruzione di una focra alta 29 metri, pronta a rinnovare un’antica tradizione. L’evento rappresenta un momento di identità culturale e di partecipazione collettiva, mantenendo vivo il legame tra passato e presente della città.

Tarantini Time Quotidiano Grottaglie si prepara a rinnovare uno dei suoi riti più antichi e potenti: la Fo’cra di San Ciro. Venerdì 30 gennaio 2026, nella grande area di via Pasolini (zona 167bis) della città del Tarantino, verrà accesa la monumentale pira dedicata al compatrono della città, nel cuore dei festeggiamenti popolar-religiosi. Un evento che intreccia fede, memoria collettiva e cultura del fuoco rituale pugliese, ormai capace di attrarre visitatori da tutta Italia. La Fo’cra di Grottaglie è una grande piramide di legna realizzata con fascine di ulivo e tralci di vite offerti dai fedeli come gesto di devozione. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Grottaglie si prepara per una Foc’ra da record alta 29 metri

Grottaglie si prepara a vivere uno dei momenti più attesi dell’anno: è uscito il Manifesto ufficiale della Grande Festa di San Ciro 2026 - facebook.com facebook