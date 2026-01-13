Sposa bambina scappa scalza e chiede aiuto | Venduta da mia madre a un uomo che mi picchia

Una giovane ragazza scappa, scalza e visibilmente ferita, nel cuore della notte. La sua storia è drammatica: venduta dalla madre a un uomo violento, che le infligge violenze. La scena descrive un momento di fuga disperata, evidenziando la sofferenza di una bambina costretta a vivere situazioni di abuso e maltrattamento. Un racconto che invita alla riflessione sulla tutela dei minori e sulla lotta contro ogni forma di sfruttamento.

