Sposa bambina scappa scalza e chiede aiuto | Venduta da mia madre a un uomo che mi picchia
Una giovane ragazza scappa, scalza e visibilmente ferita, nel cuore della notte. La sua storia è drammatica: venduta dalla madre a un uomo violento, che le infligge violenze. La scena descrive un momento di fuga disperata, evidenziando la sofferenza di una bambina costretta a vivere situazioni di abuso e maltrattamento. Un racconto che invita alla riflessione sulla tutela dei minori e sulla lotta contro ogni forma di sfruttamento.
Una corsa disperata in strada, senza scarpe nonostante il gelo della notte, in questo periodo; le lacrime che scendono sul viso gonfio di botte. Una ragazzina di 14 anni si è sottratta così alle violenze del suo compagno di 11 anni più grande, una donna l'ha soccorsa e ha chiamato i carabinieri. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
