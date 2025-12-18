Appuntamento con la presentazione del libro La nuova arte del comando

Lunedì 22 dicembre alle 17.30, nella sala consiliare di San Pietro Vernotico, si terrà la presentazione del libro “La nuova arte del comando” di Iano Santoro. Un evento imperdibile per approfondire nuovi approcci e strategie di leadership, in un contesto che invita alla riflessione e alla crescita personale e professionale.

© Brindisireport.it - Appuntamento con la presentazione del libro "La nuova arte del comando" SAN PIETRO VERNOTI O - Lunedì 22 dicembre, alle ore 17.30, nella sala consiliare di Piazza Giovanni Falcone, sarà presentato il libro "La nuova arte del comando" di Iano Santoro. Un appuntamento dedicato alla leadership e alla crescita personale.L'incontro, promosso dal Comune di San Pietro.

