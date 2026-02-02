Storie di fate e cavalieri | la magia di Piumini a Roma

Domenica 8 febbraio alle 4 del pomeriggio, i bambini di Roma hanno potuto immergersi in un mondo di magia con lo spettacolo teatrale “Storie di fate, ciliegie e cavalieri blu”. L’evento si è tenuto al teatro della città e ha catturato l’attenzione di tanti piccoli spettatori, che hanno seguito con entusiasmo le avventure narrate sul palco. La rappresentazione, pensata per i più giovani, ha portato in scena un mix di fantasia e allegria, lasciando il pubblico con il sorriso sulle labbra.

Cosa: Lo spettacolo teatrale per bambini Storie di fate, ciliegie e cavalieri blu.. Dove e Quando: Domenica 8 febbraio 2026 alle ore 16.30 presso Centrale Preneste Teatro, Roma.. Perché: Un viaggio poetico e divertente ispirato ai racconti di Roberto Piumini, ideale per le famiglie.. Il teatro per l’infanzia torna protagonista nel cuore del quartiere Pigneto-Malatesta con un appuntamento che promette di incantare i più piccoli e far riflettere gli adulti. Domenica 8 febbraio 2026, il palco di Centrale Preneste Teatro ospita la compagnia Materiaviva con lo spettacolo Storie di fate, ciliegie e cavalieri blu. 🔗 Leggi su Ezrome.it

Domenica pomeriggio al Centrale Preneste Teatro di Roma va in scena uno spettacolo per bambini intitolato

