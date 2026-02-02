Storie di fate ciliegie e cavalieri blu a Centrale Preneste

Domenica pomeriggio al Centrale Preneste Teatro di Roma va in scena uno spettacolo per bambini intitolato

C'è Posta per Te, le pagelle: De Filippi 'forza' sciagurate a riprendersi l'ex (0), Del Piero smarchetta (4), Maria suocera da incubo (7) Domenica 8 febbraio alle 16.30, per la rassegna Infanzie in gioco 2025-2026 a Centrale Preneste Teatro (Via Alberto da Giussano, 58 a Roma in zona PignetoMalatesta), va in scena lo spettacolo Storie di fate, ciliegie e cavalieri blu di Materiaviva. Tre fate strampalate vivono nella casa dove tutte le fiabe del mondo finiscono una volta scritte e hanno il compito di leggerle affinché non svaniscano. In un luogo magico fatto di fogli bianchi, prenderanno forma personaggi buffi che incanteranno i bambini, ridisegnando con colori nuovi un mondo migliore.🔗 Leggi su Romatoday.it

Approfondimenti su Centrale Preneste

Viene da Avezzano “Storie di Kirikù e le ombre magiche”, il prossimo spettacolo della rassegna Infanzie in gioco 2025-2026 al Centrale Preneste Teatro, situato in via Alberto da Giussano, 58, nel quartiere PignetoMalatesta.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Centrale Preneste

La fantasia regna Fate, ciliegie e cavalieri bluIl sipario del Teatro C’Art di Castelfiorentino torna ad aprirsi per un pomeriggio dedicato al teatro per ragazzi. Oggi alle 17.30, infatti, per il secondo appuntamento della stagione autunno-inverno ... lanazione.it