Alla Suoneria di Settimo | Storie di fate ciliegie e cavalieri blu tra fiaba e performance

Tre fate strampalate abitano una casa magica dove finiscono tutte le fiabe del mondo. Il loro compito è leggerle e mantenerle vive, trasformando pochi elementi scenici in mondi fantastici grazie alla forza della parola e del teatro. Lo spettacolo, ispirato ai racconti di Roberto Piumini, è un. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Sabato 6 Dicembre | Teatro Garybaldi - Suoneria, Via Partigiani 4, Settimo T.se (TO) - ` Un viaggio onirico tra teatro, danza musica dal vivo e circo contemporaneo ? Biglietti su Vivaticket.com - facebook.com Vai su Facebook

