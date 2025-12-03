Alla Suoneria di Settimo | Storie di fate ciliegie e cavalieri blu tra fiaba e performance

Tre fate strampalate abitano una casa magica dove finiscono tutte le fiabe del mondo. Il loro compito è leggerle e mantenerle vive, trasformando pochi elementi scenici in mondi fantastici grazie alla forza della parola e del teatro. Lo spettacolo, ispirato ai racconti di Roberto Piumini, è un. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

