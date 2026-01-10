La donna operata al cuore per finta e risarcita dopo 55 anni

Nel 1971, presso l’ospedale San Martino di Genova, una donna è stata sottoposta a un intervento al cuore per correggere un difetto congenito. Dopo oltre 55 anni, ha ricevuto un risarcimento, a seguito di una vicenda che ha coinvolto il suo percorso medico e legale. Questa storia evidenzia l’importanza delle procedure di tutela e risarcimento in ambito sanitario e le evoluzioni delle normative nel tempo.

Un intervento al cuore effettuato nel 1971 all'ospedale San Martino di Genova per correggere un difetto cardiaco congenito. Anzi, no. L'operazione non è mai stata fatta. Anche se le carte dicevano il contrario. Per questo una donna di 72 anni sta per ricevere un risarcimento di due milioni di euro. «L'equipe medica aprì e richiuse senza praticare alcuna incisione dell'atrio, lasciando solo una cicatrice sul petto», ha chiarito il medico legale Stefano Alice, consulente dell'avvocato Riccardo Bernardini, che ha seguito la donna e la sua famiglia nella causa vinta presso il tribunale civile del capoluogo ligure.

