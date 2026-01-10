Genova credeva di essere stata operata al cuore ma non era così | pensionata risarcita 50 anni dopo

A Genova, una donna di 72 anni ha scoperto di non aver subito un intervento al cuore come creduto, ma di aver subito un altro tipo di operazione. Dopo oltre 50 anni, ha ricevuto un risarcimento per le conseguenze di quell'intervento, che le hanno causato gravi limitazioni fisiche e la perdita del lavoro. Questa vicenda evidenzia l'importanza di verificare sempre le proprie cartelle cliniche e i processi sanitari.

