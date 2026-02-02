Stop ai gettoni d’oro rivoluzione a La Ruota della Fortuna e il Milionario

Da oggi stop ai gettoni d’oro nei giochi televisivi come La Ruota della Fortuna e Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo. La produzione ha annunciato che le grandi ricompense in gettoni d’oro sono state eliminate, segnando una svolta nella modalità di gioco. I concorrenti non potranno più accumulare o riscuotere premi in quel formato, cambiando radicalmente le dinamiche delle sfide. La novità è già in vigore e sta facendo discutere tra i fan e gli addetti ai lavori.

C'è un'importante novità per i concorrenti de La Ruota della Fortuna e Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo. Non si tratta di nuovi giochi ma riguarda le vincite: dal 1° febbraio 2026 i premi non sono più in gettoni d'oro ma in soldi reali. È una cosa che avevo chiesto vent'anni fa, c'hanno messo vent'anni ad ascoltarmi e ad accontentarmi ha annunciato Gerry Scotti nella puntata di ieri de La Ruota, durante il gioco La Ruota delle Meraviglie. Ai concorrenti vittoriosi, dunque, non verranno più dati i premi in gettoni d'oro ma saranno liquidati in soldi reali con la ritenuta d'acconto, ovvero riceveranno direttamente i bonifici già tassati delle vincite.

