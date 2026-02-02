Stop ai premi in gettoni d’oro per La Ruota della Fortuna e Chi vuol essere milionario?

Nella puntata di domenica 1 febbraio, Gerry Scotti ha annunciato che i giochi a premi di Mediaset, come La Ruota della Fortuna e Chi Vuol Essere Milionario, non useranno più i gettoni d’oro. Invece, i vincitori riceveranno i premi in denaro liquido con la ritenuta d’acconto. La decisione mette fine a un’epoca di premi in forma di gettoni e cambia le modalità di pagamento per i concorrenti.

Nella puntata di domenica 1 febbraio della Ruota della Fortuna, il conduttore Gerry Scotti ha annunciato che i giochi a premi di Mediaset, incluso anche Chi Vuol Essere Milionario, non utilizzeranno più i gettoni d’oro per premiare le vincite dei loro concorrenti, ma passeranno al denaro liquido con ritenuta d’acconto. Ai vincitori arriveranno quindi sul conto corrente direttamente i bonifici già tassati dei premi. I gettoni d’oro come vincita nei giochi Tv sono una tradizione che risale agli esordi di questo genere televisivo in Italia, e furono escogitati come metodo per aggirare le stringenti l gioco d’azzardo degli anni ’50. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

