La Ruota della Fortuna svolta storica | Gerry Scotti dice addio ai gettoni d’oro La freddura di Samira Lui conquista il pubblico

La puntata di domenica 1° febbraio 2026 de La Ruota della Fortuna segna una svolta importante. Gerry Scotti dice addio ai gettoni d’oro e introduce premi in denaro reale. La gara diventa più combattuta e il pubblico si diverte con una battuta di Samira Lui, destinata a fare il giro del web. La trasmissione cambia volto e cattura l’attenzione di tutti.

Nella puntata di domenica 1° febbraio 2026 cambia tutto: premi in denaro reale, una gara combattuta e una battuta destinata a diventare virale. Anche domenica 1° febbraio 2026 La Ruota della Fortuna si conferma uno degli appuntamenti più seguiti dell'access prime time di Canale 5.

