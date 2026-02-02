Premio Di Lascia vince l’impegno con Stefania Nardini e Fabio Stassi

Questa mattina sono stati annunciati i vincitori della 15esima edizione del Premio Nazionale Maria Teresa Di Lascia. Stefania Nardini si è aggiudicata il premio nella sezione Narrativa, mentre Fabio Stassi ha vinto nella categoria Saggistica. I due autori hanno portato a casa il riconoscimento dopo una gara serrata, dimostrando impegno e talento.

Trionfano "L'ultimo treno da Kiev" (Narrativa), e "Bebelplatz, la notte dei libri bruciati" (Saggistica). Per la cerimonia di premiazione, a Rocchetta S.Antonio, gremita la sala del Centro Polifunzionale Sono Stefania Nardini, per la Sezione Narrativa, e Fabio Stassi, per la saggistica, i vincitori della 15esima edizione del "Premio Nazionale Maria Teresa Di Lascia". Stefania Nardini, giornalista e scrittrice nata a Roma il 26 settembre 1959, ha trionfato nella sezione narrativa con "L'ultimo treno da Kiev" (Les Flaneurs Edizioni), un romanzo sorprendente, crudo e struggente, che si rivela uno strumento utile per leggere in profondità il dramma di un Paese la cui tragedia è sotto i nostri occhi.

