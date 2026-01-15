Iran le ultime notizie | Stati Uniti pronti all’attacco ma il dispiegamento nei Caraibi limita Trump

Le tensioni tra Stati Uniti e Iran continuano a preoccupare la scena internazionale. Recenti fonti indicano che gli Stati Uniti sarebbero pronti a intervenire, ma il dispiegamento militare nei Caraibi limita le possibilità di un attacco diretto. La situazione rimane sotto osservazione, mentre la comunità internazionale chiede di evitare escalation che possano compromettere la stabilità regionale.

Roma, 15 gennaio 2026 – Gli  Stati Uniti sono pronti ad attaccare l' Iran. Dopo i moniti dei giorni scorsi contro gli ayatollah per la feroce repressione delle proteste, secondo la Reuters Trump avrebbe deciso di intervenire. In serata poi parlando dallo Studio Ovale ha precisato di essere stato informato che Teheran ha fermato il massacro “e non c'è nessun piano di esecuzioni”. Il presidente  ha detto: "Spero sia vero osserveremo la situazione e verificheremo”. Washington intanto evacua parte del personale delle basi in Medio Oriente dopo le minacce di Teheran di colpire i siti in rappresaglia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

