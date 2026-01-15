Iran le ultime notizie | Stati Uniti pronti all’attacco ma il dispiegamento nei Caraibi limita Trump
Le tensioni tra Stati Uniti e Iran continuano a preoccupare la scena internazionale. Recenti fonti indicano che gli Stati Uniti sarebbero pronti a intervenire, ma il dispiegamento militare nei Caraibi limita le possibilità di un attacco diretto. La situazione rimane sotto osservazione, mentre la comunità internazionale chiede di evitare escalation che possano compromettere la stabilità regionale.
Roma, 15 gennaio 2026 – Gli Stati Uniti sono pronti ad attaccare l' Iran. Dopo i moniti dei giorni scorsi contro gli ayatollah per la feroce repressione delle proteste, secondo la Reuters Trump avrebbe deciso di intervenire. In serata poi parlando dallo Studio Ovale ha precisato di essere stato informato che Teheran ha fermato il massacro “e non c'è nessun piano di esecuzioni”. Il presidente ha detto: "Spero sia vero osserveremo la situazione e verificheremo”. Washington intanto evacua parte del personale delle basi in Medio Oriente dopo le minacce di Teheran di colpire i siti in rappresaglia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Leggi anche: Trump “Gli Stati Uniti sono pronti ad aiutare i manifestanti in Iran”
Leggi anche: Venezuela, Usa pronti all’attacco? Portaerei Ford nei Caraibi, Trump: “So cosa fare”
Iran, Trump: stop azione militare? Vedremo se fermano uccisioni; Trump frena su un attacco all'Iran: “Le uccisioni si sono fermate, vediamo” - Media: Trump vorrebbe una azione militare rapida e decisiva; Iran all’Onu: Usa e Israele responsabili per morti di civili. Possibili fino a 20.000 vittime; Proteste in Iran: Stati Uniti e Israele vogliono una guerra con la Repubblica islamica?.
Iran, le ultime notizie: Stati Uniti pronti all’attacco, ma il dispiegamento nei Caraibi limita Trump - Washington intanto evacua parte del personale delle basi in Medio Oriente dopo le minacce di Teheran di colpire i siti in rappresaglia. msn.com
Proteste in Iran, Trump pronto all’attacco: “Vediamo cosa fa Teheran”. LIVE - Dopo i moniti dei giorni scorsi contro gli ayatollah per la feroce repressione delle proteste, secondo la Reuters Trump avrebbe deciso di intervenire. tg24.sky.it
PROTESTE IN IRAN: LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 12 GENNAIO 2026 - PROTESTE IN IRAN: ULTIME NEWS – Da ormai due settimane la Repubblica islamica dell’Iran è attraversata da un’ondata di proteste che coinvolgono commercianti, giovani e ampi settori della società civil ... tpi.it
Hermannplatz oggi: Berlino piena di voci per un Iran libero. Zan, Zendegi, Azadi — (Donna, Vita, Libertà). Mentre qui si manifesta, in Iran la tensione sale anche a ovest: nelle ultime ore alcuni gruppi curdi separatisti hanno rivendicato attacchi facebook
#tagada Emanuele Loperfido (FdI) commenta le ultime parole di Trump sull'Iran e annuncia la presenza alla manifestazione che sostiene le proteste contro il regime a Teheran x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.