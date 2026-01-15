Le tensioni tra Stati Uniti e Iran continuano a preoccupare la scena internazionale. Recenti fonti indicano che gli Stati Uniti sarebbero pronti a intervenire, ma il dispiegamento militare nei Caraibi limita le possibilità di un attacco diretto. La situazione rimane sotto osservazione, mentre la comunità internazionale chiede di evitare escalation che possano compromettere la stabilità regionale.

Roma, 15 gennaio 2026 – Gli Stati Uniti sono pronti ad attaccare l' Iran. Dopo i moniti dei giorni scorsi contro gli ayatollah per la feroce repressione delle proteste, secondo la Reuters Trump avrebbe deciso di intervenire. In serata poi parlando dallo Studio Ovale ha precisato di essere stato informato che Teheran ha fermato il massacro “e non c'è nessun piano di esecuzioni”. Il presidente ha detto: "Spero sia vero osserveremo la situazione e verificheremo”. Washington intanto evacua parte del personale delle basi in Medio Oriente dopo le minacce di Teheran di colpire i siti in rappresaglia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Iran, le ultime notizie: Stati Uniti pronti all’attacco, ma il dispiegamento nei Caraibi limita Trump

Leggi anche: Trump “Gli Stati Uniti sono pronti ad aiutare i manifestanti in Iran”

Leggi anche: Venezuela, Usa pronti all’attacco? Portaerei Ford nei Caraibi, Trump: “So cosa fare”

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Iran, Trump: stop azione militare? Vedremo se fermano uccisioni; Trump frena su un attacco all'Iran: “Le uccisioni si sono fermate, vediamo” - Media: Trump vorrebbe una azione militare rapida e decisiva; Iran all’Onu: Usa e Israele responsabili per morti di civili. Possibili fino a 20.000 vittime; Proteste in Iran: Stati Uniti e Israele vogliono una guerra con la Repubblica islamica?.

Iran, le ultime notizie: Stati Uniti pronti all’attacco, ma il dispiegamento nei Caraibi limita Trump - Washington intanto evacua parte del personale delle basi in Medio Oriente dopo le minacce di Teheran di colpire i siti in rappresaglia. msn.com