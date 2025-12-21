Teheran, 21 dic. (Adnkronos) - Sul nucleare, Teheran è aperta a una diplomazia basata sul rispetto. Lo ha detto il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi al telefono con la segretaria degli Esteri britannica Yvette Cooper, aggiungendo che "l'Iran non ha mai rifiutato negoziati e dialoghi basati sul rispetto dei diritti legali e degli interessi legittimi della nazione iraniana, ma ritiene inaccettabili i colloqui basati su un'imposizione unilaterale". Araghchi ha criticato la posizione "irresponsabile" delle tre potenze europee (Francia, Germania e Regno Unito) sul programma nucleare iraniano, affermando che Teheran è aperta a colloqui nel rispetto dei suoi diritti legali e dei suoi interessi legittimi, ma rifiuta l'imposizione unilaterale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Iran: Aragchi, 'su nucleare no a diktat ma pronti a negoziati basati sul rispetto'

Iran, nucleare e nuove alleanze: Putin e Modi rilanciano la via diplomatica mentre sale la tensione nello Stretto di Hormuz - Putin e Modi chiedono una soluzione diplomatica sul nucleare iraniano mentre Teheran testa missili e il rial crolla. panorama.it

Iran, ripartono i colloqui sul nucleare. A fine mese incontro a Istanbul con Parigi, Londra e Berlino - Un portavoce del ministero degli Esteri iraniano ha annunciato che venerdì 25 luglio a Istanbul ... affaritaliani.it

Iran: «Da ora svincolati da ogni restrizione sul programma nucleare». "Scaduta" la Risoluzione, cosa succede ora - L'Iran non si ritiene più vincolato dai divieti sull’arricchimento dell’uranio, sull’importazione di tecnologie sensibili e sul trasferimento di missili o droni a uso militare L’Iran ha annunciato che ... leggo.it

#USA #Iran Il Ministro degli Esteri iraniano Abbas #Araghchi: Le nostre strutture nucleari hanno subito gravi danni, ma la conoscenza e la tecnologia sono in nostro possesso. Consiglio al Presidente degli Stati Uniti di tornare al tavolo diplomatico e raggiunger - facebook.com facebook