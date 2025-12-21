Iran | Aragchi ' su nucleare no a diktat ma pronti a negoziati basati sul rispetto'

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Teheran, 21 dic. (Adnkronos) - Sul nucleare, Teheran è aperta a una diplomazia basata sul rispetto. Lo ha detto il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi al telefono con la segretaria degli Esteri britannica Yvette Cooper, aggiungendo che "l'Iran non ha mai rifiutato negoziati e dialoghi basati sul rispetto dei diritti legali e degli interessi legittimi della nazione iraniana, ma ritiene inaccettabili i colloqui basati su un'imposizione unilaterale". Araghchi ha criticato la posizione "irresponsabile" delle tre potenze europee (Francia, Germania e Regno Unito) sul programma nucleare iraniano, affermando che Teheran è aperta a colloqui nel rispetto dei suoi diritti legali e dei suoi interessi legittimi, ma rifiuta l'imposizione unilaterale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

iran aragchi su nucleare no a diktat ma pronti a negoziati basati sul rispetto

© Iltempo.it - Iran: Aragchi, 'su nucleare no a diktat ma pronti a negoziati basati sul rispetto'

Leggi anche: Iran:irresponsabile Trump sul nucleare

Leggi anche: L’Iran annuncia la fine di un accordo decennale sul nucleare

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Iran, nucleare e nuove alleanze: Putin e Modi rilanciano la via diplomatica mentre sale la tensione nello Stretto di Hormuz - Putin e Modi chiedono una soluzione diplomatica sul nucleare iraniano mentre Teheran testa missili e il rial crolla. panorama.it

Iran, ripartono i colloqui sul nucleare. A fine mese incontro a Istanbul con Parigi, Londra e Berlino - Un portavoce del ministero degli Esteri iraniano ha annunciato che venerdì 25 luglio a Istanbul ... affaritaliani.it

Iran: «Da ora svincolati da ogni restrizione sul programma nucleare». "Scaduta" la Risoluzione, cosa succede ora - L'Iran non si ritiene più vincolato dai divieti sull’arricchimento dell’uranio, sull’importazione di tecnologie sensibili e sul trasferimento di missili o droni a uso militare L’Iran ha annunciato che ... leggo.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.