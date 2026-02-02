Stacca cure a madre malata terminale | 48enne di Bari torna libero resta l’accusa di tentato omicidio

È tornato libero il 48enne di Bari accusato di aver staccato le apparecchiature che tenevano in vita la madre, malata oncologica terminale. La procura ha deciso di lasciarlo andare mentre proseguono le indagini sull’accaduto.

È tornato in libertà il 48enne di Bari accusato di aver staccato le apparecchiature che tenevano in vita la madre, malata oncologica terminale. La donna è morta in ospedale giorni dopo il ricovero. L'uomo resta indagato per tentato omicidio.

La polizia ha arrestato un uomo che ha staccato i dispositivi di terapia della madre malata terminale a Bari.

È tornato libero dopo alcuni giorni il 48enne di Bari che era stato arrestato per aver staccato le apparecchiature che tenevano in vita sua madre, una donna di 76 anni malata di cancro terminale.

