La polizia ha arrestato un uomo che ha staccato i dispositivi di terapia della madre malata terminale a Bari. La donna, che soffriva di un cancro, era assistita a casa da un’infermiera, che ha scoperto i tubi e i sondini scollegati. L’uomo è stato fermato con l’accusa di tentato omicidio.

La donna, malata oncologica, era assistita a casa, dove si recava quotidianamente un'infermiera che si è infatti accorta che tubi e sondini erano scollegati. Quindi la chiamata a 118 e carabinieri. La paziente è ricoverata in ospedale in condizioni gravissime La sua intenzione era cercare di mettere fine alle sofferenze della madre gravemente malata, rimettendosi “alla volontà di Dio“. La giustizia ha invece avuto un’altra interpretazione della vicenda, ovvero che avrebbe semplicemente tentato di ucciderla. E’ per questo che a Bari, un professionista di 48 anni è stato posto agli arresti domiciliari dai carabinieri, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip Giuseppe Montemurro su richiesta della pm Isabella Ginefra. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Bari, stacca i dispositivi di terapia della madre malata terminale: arrestato per tentato omicidio

Un uomo di 47 anni di Bari è stato arrestato dai carabinieri dopo aver staccato i macchinari che tenevano in vita la madre malata.

Un uomo di 47 anni è stato arrestato a Bari con l'accusa di aver tentato di far morire la madre, una donna anziana e malata.

