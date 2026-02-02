Stacca apparecchiature alla madre malata terminale | 48enne torna in libertà

È tornato libero dopo alcuni giorni il 48enne di Bari che era stato arrestato per aver staccato le apparecchiature che tenevano in vita sua madre, una donna di 76 anni malata di cancro terminale. L’uomo era finito in manette con l’accusa di aver interrotto le cure della madre e ora torna in libertà in attesa di ulteriori sviluppi.

Lo scorso 15 dicembre Marco Iacobellis, 47 anni, aveva staccato tutte le apparecchiature che tenevano in vita l'anziana madre, da tempo allettata per una grave patologia oncologica.

