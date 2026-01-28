Stacca i macchinari alla madre malata | scoperto dall' infermiera e arrestato

Un uomo di 47 anni di Bari è stato arrestato dai carabinieri dopo aver staccato i macchinari che tenevano in vita la madre malata. L'infermiera che si trovava in reparto ha notato il gesto e ha chiamato subito le forze dell'ordine. L'uomo, ora in manette, aveva agito con l'intenzione di porre fine alla vita della donna. La situazione è sotto controllo, e si indaga sui motivi che lo hanno spinto a compiere il gesto.

Un uomo di 47 anni di Bari è stato arrestato dai carabinieri per il tentato omicidio dell'anziana madre malata. L'uomo, unico convivente della donna e ora detenuto agli arresti domiciliari, avrebbe staccato tutti gli ausili e le apparecchiature sanitarie che la tenevano in vita. L'uomo, 47 anni, viveva con un'anziana costretta a letto da una patologia oncologica e ora ricoverata al Di Venere. La denuncia è arrivata da un'infermiera: ora il figlio è agli arresti domiciliari.

