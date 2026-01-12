Ex SR 88 chiusa tra Contrada e Avellino per frana | strada impraticabile e viabilità alternativa

La Provincia di Avellino ha annunciato la chiusura temporanea di un tratto della ex Strada Regionale 88 tra Contrada e Avellino, a causa di una frana. La chiusura, in vigore dal 12 gennaio 2026 alle ore 17, interessa il tratto tra il km 30 e il km 29+900. Si consiglia di utilizzare percorsi alternativi per evitare disagi alla viabilità.

La Provincia di Avellino ha disposto la chiusura di un tratto della ex Strada Regionale 88, compreso tra il chilometro 30 e il chilometro 29+900, a partire dalle ore 17 del 12 gennaio 2026. La decisione è stata formalizzata con l’Ordinanza dirigenziale n. 22026, firmata dal dirigente del Settore. 🔗 Leggi su Avellinotoday.itImmagine generica

