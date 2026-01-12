Ex SR 88 chiusa tra Contrada e Avellino per frana | strada impraticabile e viabilità alternativa

La Provincia di Avellino ha annunciato la chiusura temporanea di un tratto della ex Strada Regionale 88 tra Contrada e Avellino, a causa di una frana. La chiusura, in vigore dal 12 gennaio 2026 alle ore 17, interessa il tratto tra il km 30 e il km 29+900. Si consiglia di utilizzare percorsi alternativi per evitare disagi alla viabilità.

SUBIACO - Frana in contrada Riarco, strada chiusa - A causa di un evento franoso è attualmente interrotta la strada comunale di c/da Riarco nel tratto di monte. Si precisa che l’interruzione non riguarda il tratto stradale interessato dai recenti lavori di asfaltatur - facebook.com facebook

