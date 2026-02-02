La Regione Friuli Venezia Giulia investe 520 mila euro nello sport paralimpico, confermando il suo impegno a favorire l’inclusione sociale. Sono soldi che serviranno a sostenere atleti con disabilità e a promuovere pratiche sportive più accessibili. La scelta arriva in un momento in cui il settore ha bisogno di più risorse per crescere e coinvolgere un pubblico più ampio.

La Regione Friuli Venezia Giulia conferma e rafforza la propria politica di sostegno allo sport come strumento di inclusione sociale. Con l’approvazione di due distinti bandi per l’anno 2026, la Giunta regionale ha stanziato complessivamente 520 mila euro destinati alla pratica paralimpica e allo sport inclusivo, ribadendo il valore dell’attività sportiva in termini di benessere, partecipazione e integrazione. Il primo bando approvato dalla Giunta regionale riguarda il sostegno alla pratica sportiva paralimpica e prevede una dotazione finanziaria di 450 mila euro. Il provvedimento si inserisce nel quadro della legge regionale 82003 e delle manovre di bilancio per il triennio 2026-2028, confermando la centralità dello sport come strumento di tutela della salute e di inclusione delle persone con disabilità.🔗 Leggi su Udinetoday.it

Approfondimenti su Friuli Venezia Giulia

Per l’anno scolastico 2025-2026, la Regione Emilia-Romagna conferma il sostegno agli studenti con un investimento di quasi 3 milioni di euro, garantendo contributi per l’acquisto dei libri di testo.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Friuli Venezia Giulia

Argomenti discussi: Convegno Sport, Salute ed Inclusione verso l'Arena e i Giochi Paralimpici 2026; Sport paralimpico e inclusivo, la Regione investe 520 mila euro; Le Paralimpiadi e il valore dello sport come motore di inclusione; Meda: il parcheggio è inclusivo con i pittogrammi delle Paralimpiadi.

Fispes e Atac insieme per celebrare gli atleti paralimpiciLa Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali (Fispes) e Atac Azienda per la mobilità di Roma Capitale hanno avviato una proficua sinergia ... msn.com

Sport for Good, a Milano la tre giorni su inclusione e benessereFondazione Laureus Italia, nel quadro del Programma education gen26 dei Giochi olimpici e paralimpici di Milano-Cortina 2026, lancia a Milano un hub dedicato a sport, equità e inclusione e organizza u ... vita.it

Flavio Menardi è Campione del Mondo di Para Bob: un atleta esemplare, un ragazzo di Cortina che con talento, disciplina e determinazione scrive una pagina storica per lo sport paralimpico. Complimenti @flavio_mena Il rinnovato Cortina Sliding Centr - facebook.com facebook

Comitato Italiano Paralimpico (@CIPnotizie) / Posts / X x.com