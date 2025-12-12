Libri scolastici più sostegno per 51 mila studenti in Emilia Romagna | la Regione investe quasi 3 milioni

Per l’anno scolastico 2025-2026, la Regione Emilia-Romagna conferma il sostegno agli studenti con un investimento di quasi 3 milioni di euro, garantendo contributi per l’acquisto dei libri di testo. Questa iniziativa coinvolge 51 mila studenti, rafforzando l’accesso all’istruzione e alleggerendo le spese delle famiglie nella regione.

Anche per l'anno scolastico 2025-2026 tutti gli studenti e le studentesse dell'Emilia-Romagna che ne hanno diritto potranno beneficiare dei contributi per l'acquisto dei libri di testo. Si tratta di 51.150 idonei che frequentano le scuole di primo e secondo grado con un Isee entro i 15.748,78.