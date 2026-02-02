Sport gioco ed educazione nei territori più fragili | si conclude Educational Games

A Reggio Calabria si è appena chiusa l’esperienza di Educational Games, un progetto che unisce sport, gioco ed educazione nei territori più fragili. Il programma, promosso dal Csi Reggio Calabria con il supporto delle Nazioni Unite, ha coinvolto giovani e comunità locali in attività che puntano a rafforzare il senso di comunità e a promuovere valori positivi. La partecipazione è stata numerosa, e i risultati mostrano come lo sport possa diventare uno strumento di cambiamento nelle zone più a rischio.

Il programma, promosso dal Csi Reggio Calabria, e realizzato in partnership con Unicri-United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute, insieme a una ampia rete di istituzioni "Con Educational Games abbiamo dimostrato che lo sport può essere una vera infrastruttura educativa e sociale – dichiara Paolo Cicciù, presidente del Csi Reggio Calabria –. Non eventi spot, ma un processo che mette al centro bambini, ragazzi e comunità, trasformando i luoghi in presìdi educativi permanenti. In territori complessi come il nostro, educare attraverso il gioco significa fare una scelta chiara di giustizia, inclusione e futuro".

