Studenti fragili tra gruppi interattivi tertulie dialogiche ed educazione familiare Il progetto INCLUD-ED

Un nuovo studio europeo mette sotto la lente le scuole italiane e il modo in cui trattano gli studenti fragili. Il progetto INCLUD-ED, condotto tra il 2006 e il 2011, ha analizzato pratiche e interventi nelle scuole per capire come ridurre le disuguaglianze. I ricercatori hanno osservato gruppi interattivi, attività dialogiche e il ruolo delle famiglie, trovando strategie che funzionano per favorire il successo scolastico e l’inclusione sociale di tutti gli studenti.

Tra i risultati principali, l’identificazione delle Azioni Educative di Successo (SEA), interventi replicabili e basati su evidenze. Tre di queste sono illustrate sul Portale Europeo per l’Istruzione Scolastica: Nel complesso scolastico di Boa Água, a Quinta do Conde, l’adozione delle SEA ha trasformato la scuola in una comunità di apprendimento, migliorando risultati e relazioni. Il modello INCLUD-ED mostra come interventi concreti possano rendere la scuola più equa e partecipativa. Concorso docenti PNRR3, prova orale. Come affrontarla, video sulla lezione simulata + simulatori per ripassare la normativa e la disciplina Teaching Debate in the English classroom.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Approfondimenti su INCLUD ED “Scuole aperte” con musica, teatro, sport, educazione ambientale ed emotiva: il progetto educativo vince bando regionale Pari opportunità ed educazione affettiva: finanziato il progetto del Liceo “Paolo Anania De Luca” di Avellino La Regione Campania ha approvato e finanziato 346 progetti scolastici, tra cui quello del Liceo “Paolo Anania De Luca” di Avellino, dedicato a pari opportunità ed educazione affettiva. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su INCLUD ED Argomenti discussi: Come affrontare la violenza giovanile e sostenere i ragazzi fragili - In Terris; Il memoriale di Villa Emma pronto a marzo. Come affrontare la violenza giovanile e sostenere i ragazzi fragiliTutti noi condividiamo oggi una crescente preoccupazione di fronte al fenomeno della violenza giovanile di gruppo ... interris.it Borgomanero, studenti e anziani fragili uniti nel progetto “Felicità possibile” - facebook.com facebook Le scuole con studentesse e studenti fragili (secondo INVALSI) e perciò 'disagiate' potranno usufruire di formazione sulle competenze non cognitive e dell'uso di metal-detector. x.com

