Matesannio Marathon 2026 | aperte le iscrizioni si parte il 31 maggio

Sono aperte le iscrizioni alla Matesannio Marathon 2026, che si svolgerà il 31 maggio a Telese Terme. Questa 13ª edizione presenterà percorsi rinnovati e un nuovo sito web, confermando l’importanza dell’evento nel panorama sportivo del Sud Italia. La manifestazione rappresenta un’occasione per gli appassionati di ciclismo di partecipare a una competizione di rilievo in una località di grande richiamo.

Il 31 maggio 2026, Telese Terme (BN) tornerà a essere il cuore pulsante del ciclismo del Sud Italia con la 13ª edizione della Matesannio Marathon. L’evento quest’anno si presenta con una veste completamente rinnovata, pronto a ospitare centinaia di ciclisti per la sesta prova del prestigioso Circuito FantaGIRO 2026. La prima grande novità di questa edizione è il lancio del nuovo sito internet. Interamente rinnovato nel design e nelle funzionalità, il portale www.matesannio.it è stato progettato per offrire un’esperienza fluida e immediata. Qui sarà possibile trovare ogni dettaglio tecnico, scaricare le tracce e accedere alla piattaforma per le iscrizioni online in pochi clic. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

